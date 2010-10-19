Українцям, які не матимуть лічильників, відключать газ

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про забезпечення комерційного обліку природного газу.

Відповідно до проекту закону, суб`єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, зобов`язані забезпечити встановлення лічильників газу споживачам, а саме:

1) для населення, що проживає у:

квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року;

квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - з 1 січня 2016 року;

квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, - з 1 січня 2018 року;

2) для інших споживачів - з 1 січня 2011 року.

Відповідно до проекту , фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу населення здійснюється за рахунок:

коштів суб`єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території;

коштів державного бюджету України.

Станом на 1 березня 2010 року в Україні з 13,293 млн. споживачів (населення) лічильниками газу оснащено 8,009 млн. споживачів, або близько 60 відсотків газифікованого житла.

Тобто, 5,284 млн. споживачів сплачують за природний газ згідно норм споживання незалежно від реальних обсягів його використання.

«Українська правда»