На Івано-Франківщині забракували 48% перевіреної продукції

ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» за січень-вересень 2010 року забракувало 48% перевіреної продукції вартістю понад 1,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, впродовж 9 місяців цього року підрозділом державного нагляду ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» були проведені перевірки дотримання стандартів, норм і правил під час виробництва і реалізації продукції, а також дотримання вимог в галузі метрології на 204 підприємствах Івано-Франківської області. Порушення виявили у 163 суб`єктів господарювання, що складає 80% від загальної кількості перевірених підприємств.

Перевіряли харчову продукцію, зокрема: молочні продукти, хлібобулочні, кондитерські і ковбасні вироби, питна фасована вода, безалкогольні напої, соки, фіточаї, консерви дитячого харчування, заморожені ягоди) і промислова (меблі, миючі засоби, дитячі іграшки, канцтовари, паливно-мастильні матеріали, керамічна цеглина, тротуарна плитка, лісоматеріали, вікна ПВХ. За невідповідність вимогам нормативної документації забракували 48% перевіреній продукції вартістю понад 1,2 млн. грн.

Основними видами порушень, які допускають підприємства під час виробництва хлібобулочних, кондитерських і ковбасних виробів, є невідповідність готової продукції нормам за фізико-хімічними та органолептичними показниками, а під час виробництва молочної продукції – ще і систематичні невідповідності щодо наявності рослинних жирів

Загалом за 9 місяців цього року за результатами контрольних заходів видано 73 розпорядження про усунення порушень під час виробництва і реалізації продукції і 81 розпорядження про усунення порушень метрологічних норм і правив. Крім того, видано 23 розпорядження про заборону реалізації окремих партій і 82 – про заборону реалізації всієї партії продукції. За порушення чинного законодавства в галузі стандартизації, випуску і реалізації неякісної продукції застосовано 88 штрафних санкцій на суму понад 102 тис. грн. До адміністративної відповідальності із застосуванням штрафних санкцій у розмірі 20,5 тис. грн. притягнули 121 посадовця.