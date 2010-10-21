Підприємці виступають проти нових правил ввезення секонд-хенду

Асоціація «Дилери одягу секонд-хенд» виступає проти внесення змін до Закону України «Про митний тариф України», яким передбачено новий порядок визначення кількості одягу, що був у вжитку і який розмитнюється, в парах і штуках, а не в кілограмах, як це робиться зараз.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила генеральний директор роздрібної мережі магазинів секонд-хенд, член асоціації Любов ЩЕГЕЛЬСЬКА.

За її словами, ухвалення таких змін, запропоновані Кабінетом міністрів, швидше, схоже на технічну помилку, а не на зважене рішення, а їх виконання призведе до ліквідації в Україні секонд-хенду як виду бізнес-діяльності.

«Подібний підхід суперечить не тільки правилам СОТ і всім стандартам Євросоюзу, але й правилам самої Державної митної служби України. Зокрема, Держмитслужба у своєму листі від 29 квітня 2010 року «Про класифікацію одягу та інших виробів, що були у вжитку», відзначає, що для включення в цю товарну позицію виріб має відповідати наступним вимогам: мати помітні ознаки використання (носіння), поставлятися навалом (без упаковки) або в пакунках і не мати ярликів», - зазначила Л.ЩЕГЕЛЬСЬКА.

Вона переконана, що запропоновані зміни є фактичною забороною ввезення на митну територію України вживаного одягу. «Жодна компанія, що збирає, сортує і продає секонд-хенд українським компаніям-продавцям, не веде облік у штуках і парах. До того ж абсолютно не зрозуміло, як підраховувати речі, що складаються з кількох частин. Наприклад, пальто і пояс до нього», - пояснює представник асоціації «Ділери одягу секонд-хенд».

За її даними, у разі внесення змін до закону про розмитнення одягу, що був у вжитку, держава недоотримає близько півтора сотень мільйонів гривень митних зборів і ПДВ, які щорічно платять до держбюджету компанії, що імпортують одяг секонд-хенд.

«За даними Держкомстату, тільки за перше півріччя 2010 року імпортери одягу, що був у вжитку, сплатили митних зборів і ПДВ на суму більш як 84 млн. грн. Після ухвалення нового Податкового кодексу, який позбавляє підприємців, зайнятих у реалізації одягу секон-хенд, можливості платити податки за спрощеною системою, і введення нових митних правил торгівля одягом, що був у вжитку, стане практично неможливою. В результаті без роботи залишаться близько 300 тис. чоловік, зайнятих у цій сфері, а малозабезпечені громадяни України втратять можливість купувати недорогий одяг», - переконана Л.ЩЕГЕЛЬСЬКА.

Вона також спростувала заяви про те, що одяг секонд-хенд є шкідливим для здоров`я. «Одяг, що був у вжитку, перевіряється при перетині кордону санітарною і екологічною службами нашої країни, і на його ввезення видаються відповідні дозволи. Речовини, які використовуються для дезинфекції одягу секонд-хенд, відповідають європейським нормам до подібних препаратів і не несуть анінайменшої загрози здоров`ю людей», - наголосила представник асоціації.

Підбиваючи підсумок, вона зазначила, що впроваджуючи нові митні правила і змінюючи податкове законодавство щодо ринку секон-хенд, держава не захищає вітчизняну легку промисловість, а, навпаки, шкодить їй. «Знищення ринку речей, що були у вжитку, призведе лише до перенасичення українського ринку одягу китайською продукцією. Китайський одяг у будь-якому разі буде дешевше українського, тоді як секонд-хенд ніколи не був конкурентом для українських виробників одягу, а, навпаки, гальмував зростання імпорту нового одягу до України», - сказала Л.ЩЕГЕЛЬСЬКА.