Росія знизить тарифи на роумінг з Україною

З 1 грудня в Росії будуть знижені тарифи на роумінг з країнами СНД, зокрема з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив керівник Федеральної антимонопольної служби РФ Ігор АРТЕМ‘ЄВ на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Найпізніше, з 1 грудня, а деякі компанії і раніше істотно знизять тарифи як на внутрішньоросійський роумінг, тобто між містами, так і в масштабах усіх країн СНД. Крім того, вони найближчим часом надішлють листи контрагентам у Західній Європі, Північній Америці з пропозицією знизити міжнародний роумінг не лише в межах СНД, але й у межах усього світу», - сказав І.АРТЕМ‘ЄВ.

Він підкреслив, що ця робота виконана синхронно з антимонопольними органами інших країн, перш за все Казахстану, України й інших країн СНД. За його словами, це питання неодноразово розглядала і міждержавна рада з антимонопольної політики.

«Це такий плід наших колективних зусиль, одночасних розслідувань і одночасної роботи з компаніями мобільної телефонії», - сказав І.АРТЕМ‘ЄВ.

У свою чергу, В.ПУТІН зазначив, що добровільне зниження цін на роумінг трьох основних російських компаній становитиме, у середньому, на голосові послуги - 1,5-2 рази, на послуги передачі SMS-повідомлень - 3 рази, а на послуги мобільного інтернету - 2-4 рази.