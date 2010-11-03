Ціна цукру досягла 30-річного максимуму

Вартість цукру на світових ринках зросла до 30-річного максимуму, пише Financial Times.

Головною причиною такого значного подорожчання став неврожай у Бразилії, Росії і західній Європі - країнах, які є головними експортерами продукту.

Вартість ф`ючерсів на цукор-сирець підскочила на 135% за останні чотири місяці на біржі Нью-Йорка. У ході торгів у вівторок, 2 листопада, ціна на цукор виросла на 4% і досягла рекорду - 30,64 центів за фунт, досягнувши таким чином найвищої позначки з 1980 року.