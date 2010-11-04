На Івано-Франківщині забракували 9% молочної продукції

Під час виробництва та зберігання протягом десяти місяців 2010 року

Інспектори державного нагляду ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» впродовж десяти місяців 2010 року перевірили молокопродукцію на загальну суму 153 тис. 368 грн. Через невідповідність нормативній документації (НД) забракували продукцію на суму 14 тис. 545 грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, фахівці перевірили 9 із 16 молокопереробних підприємств області, порушення виявили на 7 із них.

Серед основних порушень на перевірених підприємствах, які виробляють молоко, селянське масло, сметану, кисломолочну продукцію, тверді та сичужні сири, найчастіше траплялася невідповідність продукції вимогам НД за фізико-хімічними (масова частка жиру, наявність рослинних жирів) та мікробіологічними показниками.

Причинами таких порушень є невідповідність технологічної документації вимогам чинним НД, недоліки підготовки виробництва, порушення технологічної дисципліни та незадовільний контроль її дотримання, порушення вимог санітарних норм і правил та періодичності випробувань продукції, незабезпечення належних умов зберігання готової продукції на складах тощо.

За результатами державного нагляду інспектори ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» впродовж десяти місяців 2010 року видали 4 приписи про заборону реалізації усієї молокопродукції певного найменування та 2 приписи про заборону реалізації партії продукції. На одному підприємстві застосовувався особливий режим приймання готової продукції – щоденний контроль фахівців ДП «Івано-Фрнаківськстандартметрологія» якості молокопродукції. За випуск та реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД, 5 підприємств було оштрафовано на суму понад 13 тис. грн. За порушення чинного законодавства у галузі стандартизації, випуск та реалізацію неякісної продукції складено 6 протоколів про адміністративні порушення та накладено на посадових осіб адміністративних штрафів на суму понад 1 тис. грн.

Окрім цього, фахівці ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» провели ряд заходів щодо перегляду відповідності зареєстрованих технічних умов на молокопродукти вимогам чинних НД. Зокрема, приводять ТУ у відповідність чинної нормативної бази на підприємствах, де вони не відповідали вимогам НД.