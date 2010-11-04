На головному ринку Житомира страйкують продавці м'яса

У Житомирі на головному ринку міста вже третій день бастують продавці м`яса.

Як передає кореспондент УНІАН, такий страйк пов`язаний з протестом проти наказу Держкомітету ветеринарної медицини, після якого Міністерство юстиції затвердило нові інструкції щодо подвійного контролю м`ясної продукції.

Тушу тварини треба, згідно з новими правилами, перевіряти двічі - на ринку і відразу ж після забою тварини на місці.

Як повідомили УНІАН страйкуючі працівники м`ясного павільйону, додаткова перевірка м`яса вимагає додаткових тимчасових витрат, а це негативно позначається на якості м`яса, що продається.

Коментуючи дане положення, заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ДЕЙСАН відзначив, що за дорученням губернатора області Сергія РИЖУКА влада регіону в даний момент детально вивчає ситуацію із забоєм худоби і продажем м`яса. "Якщо виявиться, що нові правила об`єктивно заважають роботі торговців м`ясом, можливо, керівництво облдержадміністрації виступить з ініціативою відміни таких нововведень, поки ж ми детально вивчаємо правила забою і торгівлі, а також умови, за яких продавці перевіряють свою продукцію", - сказав М.ДЕЙСАН.