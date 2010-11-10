У Вінницькій області подорожчали яйця, овочі і молокопродукти

У Вінницькій області в жовтні найбільше подорожчали яйця, овочі і молокопродукти, подешевшали - фрукти.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області в жовтні щодо вересня 2010 року ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 0,7%. Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 1,3%, в т.ч. алкогольні напої - на 1,6%, тютюнові вироби - на 1,1%.

На 8,3% подорожчали яйця, на 5,8% - сир, на 3,7% - молоко, на 3,3% - масло вершкове, на 1,8% - олія соняшникова, на 1,6% - кисломолочна продукція, на 1,5% - сало та інші тваринні жири, на 1,0% - хліб і хлібопродукти.

Овочі в цілому подорожчали на 2,4%, серед них огірки, помідори і перець - на 7,3%, капуста - на 5,5%, картопля - на 3,3%.

Водночас, морква, буряк, цибуля і гриби подешевшали на 6,1%.

На 3,9% знизилися ціни на фрукти, при цьому цитрусові подешевшали на 7,2%, яблука - на 1,8%.

Риба і продукти з риби подешевшали на 1,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 0,3%, при цьому плата за проживання в студентських гуртожитках зросла на 13,1%.

Вартість послуг освіти підвищилася на 0,2%, в т.ч. плата за навчання на курсах - на 3%.

У сфері транспорту ціни підвищилися на 0,4%, в т.ч. вартість перевезень автодорожнім пасажирським транспортом збільшилася на 1,3%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Вінницькій області в жовтні склав 100,5%, з початку року – 106,1%.