Виробництво м'яса в Україні зросло на 6,5%

Виробництво м`яса всіх видів (у живій вазі) в Україні за 10 місяців виросло на 6,5% проти аналогічного періоду 2009г. - до 2 млн. 259,3 тис. тонн. Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво молока всіх видів в Україні за 10 місяців ц.р. знизилося на 3,5% проти аналогічного періоду 2009 р. - до 9 млн. 812,9 тис. тонн.

Нагадаємо, що за підсумками 2009 року виробництво рідкого обробленого молока в Україні скоротилося на 4,3%, порівняно з 2008 року – до 758 тис. тонн.

Також у Держкомстаті повідомили, що виробництво яєць від птиці всіх видів в Україні за 10 місяців ц.р. виросло на 5,9% проти аналогічного періоду 2009 р. - до 14 млрд. 285,2 млн. штук.