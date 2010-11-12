У Миколаївській області подешевшали яйця

У Миколаївській області в жовтні серед продтоварів найбільше подорожчали молоко та сир – на 6,8%, зокрема, молоко – на 12,2%, сир – на 9,8%. Водночас, яйця подешевшали на 3%.

Про це УНІАН повідомили у відділі статистики цін Головного управління статистики в Миколаївській області.

Повідомляють, що в цілому на споживчому ринку Миколаївської області ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,3%.

Масло рослинне і жири подорожчали на 4,5%, зокрема, масло вершкове – на 5,9%, маргарин – на 4,5%, рослинна олія – на 3,7%.

Хліб і хлібопродукти подорожчали на 1,7%, зокрема, борошно і крупи – на 3,8%, макаронні вироби – на 3,1%, рис – на 2,6%. Водночас, цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби подешевшали на 1,8%, зокрема, цукор – на 5,9%.

На споживчому ринку непродовольчих товарів Миколаївської області за жовтень оплата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла на 0,5%, під впливом збільшення вартості твердого палива на 9,1%. Водночас, ціна на зріджений газ зменшилася на 8%.

В охороні здоров`я підвищення цін на 2,2% викликане подорожчанням стоматологічних послуг – на 3,7% і фармацевтичної продукції – на 3,2%.

У сфері ресторанного і готельного бізнесу ціни збільшилися на 1,2%, що зумовлено подорожчанням харчування в ресторанах, кафе, барах – на 1,7% та їдальнях – на 1,6%.

Зниження цін у сфері зв`язку на 0,5% відбулося під впливом зменшення вартості телефонного і телефаксного устаткування на 1,5% і послуг – на 0,4%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін по Миколаївській області в жовтні 2010 року склав 101,1%, з початку року - 109,1%.