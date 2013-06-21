На Херсонщині відбудеться акція зі створення сприятливих умов для оздоровлення та відпочинку

Благодійна акція «Херсонщина туристична-2013: за чисте узбережжя» відбудеться 25-26 червня 2013 року в смт Залізний Порт Херсонської області, повідомляється на сайті КМУ.

Захід відбудеться вперше, його ініціаторами стали управління туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації та за підтримки Центру оздоровлення та медитації (с.Іванівка Голопристанського району, Новофедорівської сільської ради). Учасниками акції стануть волонтери з України (м.Київ, м.Одеса) та Росії (Республіка Бурятія).

Метою акції є створення сприятливих умов для оздоровлення, відпочинку та рекреації, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та відпочиваючих, відновлення належної чистоти і порядку у межах прибережної смуги Чорного моря.

У рамках заходу учасники зможуть ознайомитись з туристично-рекреаційними можливостями Херсонської області, а також здійснити візит до історико-розважального комплексу зеленого туризму «Зелені Хутори Таврії».