На Луганщині за рахунок екологічних інвестицій реалізується 38 проектів

За рахунок екологічних інвестицій у Луганській області реалізується 38 проектів вартістю 249 млн. грн. Дані проекти дозволять скоротити споживання енергоресурсів від 30 до 50%. Додатково готується ще 35 аналогічних проектів. Як повідомляється на сайті КМУ, такі дані озвучив 20 червня 2013 голова облдержадміністрації Володимир Пристюк у ході засідання Ради регіонів у м. Луганську.

Зокрема, за його словами, застосування світлодіодних ламп дозволяє не тільки поліпшити якість і довготривалість освітлення, але й істотно знизити споживання електроенергії. Розрахунки на конкретних об`єктах області підтвердили, що економія від впровадження таких систем може складати до 50%.

Такі проекти активно реалізуються у всіх бюджетних установах області. Так, наприклад, у Луганську другий рік активно впроваджується масштабна модернізація вуличного освітлення. На 198 вулицях міста вже замінено 3,5 тис. ламп. Усього планується до кінця року встановити 8 тис. ламп, а це дозволить міському бюджету щорічно економити понад півмільйона гривень.

«В області знаходиться єдиний в Україні виробник листового енергозберігаючого флоат-скла – Лисичанський склозавод «Пролетарій». Як показала практика, використання склопакетів дає економію тепла до 40%. Підприємство готове запропонувати всім бажаючим свою продукцію», – додав В. Пристюк.

Як повідомляв УНІАН, проектіз заміни звичайних вуличних світильникі на світлодіодні реалізується також у Криму.