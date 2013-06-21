МТСБУ рекомендує автовласникам не купувати поліси ОСАГО семи компаній

Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ) застерігає автовласників не купувати поліси страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО) у страхових компаній, які не мають права на укладення таких договорів, повідомляється на сайті МТСБУ.

Згідно з повідомленням, МТСБУ рекомендує автовласникам не укладати договори ОСАГО на бланках полісів компаній «Лафорт», «Добробут», «Інвестсервіс», «Інтертрансполіс», «Міська страхова компанія», «Райп», «Українська екологічна страхова компанія».

Як повідомляє об`єднання, використання полісів перерахованих компаній є неправомірним, і укладені договори можуть бути визнані недійсними.

Також повідомляється, що керівництво МТСБУ вживає заходів для вилучення з обігу бланків полісів зазначених компаній і пропонує особам, які мають у своєму розпорядженні такі невикористані бланки, повернути їх до МТСБУ. Перевірити статус бланку поліса можна за допомогою використання відповідного сервісу на офіційному сайті Моторно-транспортного страхового бюро.

Довідка УНІАН. Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ) є об`єднанням страховиків, які здійснюють діяльність у сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО). Членство страховиків у МТСБУ є обов`язковою умовою для здійснення такого виду страхування. На даний час активними учасниками об`єднання є 84 страхові компанії.