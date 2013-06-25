Неякісно встановлені меблі "обійшлися" підприємцю в 300 тис грн. податків

Підприємцем, який неякісно встановив кухонні меблі, “зацікавились” не лише інспекція у справах захисту прав споживачів, але й податківці.

До однієї з податкових інспекцій Києва надійшла заява мешканця столиці, який поскаржився на підприємця, що надавав послуги з виготовлення та встановлення меблів, повідомляє прес-служба Головного управління Міндоходів у м. Києві.

Оскільки питання якості виконаних робіт та наданих послуг не належить до компетенції підрозділів Міністерства доходів і зборів, для вирішення питання вказаний лист-скаргу було направлено до Інспекції з питань захисту прав споживачів.

Проте, фахівці столичного Головного управління Міндоходів вирішили перевірити повноту сплати податків вказаним підприємцем.

В ході перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання було з’ясовано, що отримані за виготовлення та встановлення кухні кошти не були відображені у жодних звітах підприємця. Перебуваючи на загальній системі оподаткування 22-річний підприємець не вважав за потрібне вести облік готівки, тому систематично порушував чинне законодавство, зазначається в релізі.

У результаті перевірки підприємцю було додатково нараховано до сплати в бюджет 308 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.

Наразі, фахівці ГУ Міндоходів у Києві намагаються виявити всіх громадян, яким підприємець виготовляв й встановлював кухонні меблі, проте отримані доходи залишав «у кишені» й не сплачував податки.