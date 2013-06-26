На Дніпропетровщині створено два ландшафтні заказники

"Мости" та "Домотканські валуни"

На Дніпропетровщині створено два ландшафтні заказники місцевого значення, повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів. Заказники створено наа території Верхньодніпровського району: «Мости» загальною площею 2,3 тис. га та «Домотканські валуни» площею 826,67 гектара. Таким чином, на сьогодні мережа об’єктів природно-заповідного фонду у регіоні становить: 128 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення площею 47,9 тис. га та 30 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення площею 29,9 тис. гектарів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter