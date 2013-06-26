На Дніпропетровщині створено два ландшафтні заказники
12:44, 26 червня 2013Права споживачів
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"Мости" та "Домотканські валуни"
На Дніпропетровщині створено два ландшафтні заказники місцевого значення, повідомляє прес-служба Державного агентства земельних ресурсів.
Заказники створено наа території Верхньодніпровського району: «Мости» загальною площею 2,3 тис. га та «Домотканські валуни» площею 826,67 гектара.
Таким чином, на сьогодні мережа об’єктів природно-заповідного фонду у регіоні становить: 128 об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення площею 47,9 тис. га та 30 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення площею 29,9 тис. гектарів.
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