Кримський рескомліс: громадяни не повинні платити податок на збір грибів та ягід

Введення в Криму податку на збір грибів та ягід не відповідає дійсності, - Рескомліс АРК



Введення в Криму податку на збір грибів, ягід, лікарських рослин і на прогулянки в лісі не відповідає дійсності. Про це заявив глава Республіканського комітету АРК з лісового і мисливського господарства Ігор Кацай, повідомляється на сайті КМУ.

За його даними, у ряді публікацій ЗМІ були невірно витлумачені норми постанови «Про встановлення ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів у частині заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісу», прийнятому Верховною Радою Криму 21 червня 2013 року. «Я хочу підкреслити, що прийняття цієї постанови у жодному разі не стосуватиметься права громадян відвідувати ліс і для власних потреб збирати його дари», - заявив Ігор Кацай.

Він також зазначив, що аналогічні постанови про встановлення ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів прийняті в більшості областей України.

Глава рескомітету пояснив, що в Україні існує два види використання лісових ресурсів - загальний і спеціальний. Загальний - це всі громадяни України, які мають право безперешкодно (за винятком періодів особливої пожежної небезпеки) відвідувати ліс і безкоштовно збирати для свого споживання плоди, ягоди, горіхи, гриби, трави і т.д.

При цьому згідно із законодавством України існує спеціальне використання природних рослинних ресурсів. До цієї категорії відноситься використання дарів лісу у виробничій, рекреаційної, туристичної та комерційної діяльності. «Це відноситься до спеціального використання за плату на підставі спецдозволу (лісового квитка) і тільки в межах відведених земельних ділянок лісового фонду», - пояснив Ігор Кацай.

Глава рескомітету також повідомив, що на сьогодні відсутня правова база для збору за спеціальне використання лісових ресурсів. «Суб`єкти підприємницької діяльності, які бажають зібрати лікарську сировину, організувати кінний або пішохідний маршрут отримують відмови у такій діяльності, тому що ставки збору не встановлені», - пояснив він.

Ігор Кацай підкреслив, що через неповний перелік під оподаткування не потрапляють другорядні лісові матеріали і це призводить до того, що бюджет недоотримує значні кошти, а лісові ресурси часто використовуються нераціонально. «Прийнята постанова дозволить навести порядок у цій сфері», - переконаний глава Рескомлесхоза.