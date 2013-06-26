МЗС наполегливо рекомендує українцям утриматися від відвідання Пакистану та деяких центральних районів Бразилії, з огляду на складну безпекову ситуацію в ціх країнах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебійніс.

Зокрема, МЗС рекомендує групам альпіністів, які планували найближчим часом здійснити сходження на вершини у регіоні Пакистану, де загибли їхні українські колеги, перенести свої плани (УНІАН: 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів. Голова харківського клубу альпіністів Геннадій Копейка повідомив, що з харківської експедиції загинули троє: керівник харківської групи Ігор Свергун, а також Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв).

Крім того, МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у Бразилії, утриматися від відвідування центральних районів деяких міст у зв’язку із загостренням безпекової ситуації.

За словами Євгена Перебійноса, “у зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Бразилії через зростання хвилі протестних акцій громадянам України, які на даний час перебувають у цій країні, рекомендується утриматись від відвідання центральних районів міст Бразиліа, Сан-Паулу, Белу Орізонте, Віторіа, Рібейран-Прету, Ріо-да-Жанейро”, - сказав Перебійніс.

Українцям рекомендується також дотримуватися посилених заходів особистої безпеки і максимально обмежити пересування у громадських місцях у другій половині дня та у темну пору доби.

Необхідно також уникати місць проведення акцій протесту та масового скупчення людей, перш за все, поблизу адміністративних будівель і будинків органів влади, як у великих мегаполісах, так і в провінційних, туристичних містах країни.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації слід звертатися до:

- Посольства України у Республіці Бразилія (+ (00 5561) 3365 1457; + (00 5561) 3365 3940);

- Генерального консульства України в місті Сан-Паулу (+ (00 5511) 4371 94 50):

- за телефоном цілодобової гарячої лінії МЗС (+38044 238-16-57).