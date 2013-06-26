У Сумах викрили підпільний міні-завод з виробництва бензину

Суми. У Сумах на оптовій базі одного з реалізаторів пально-мастильних матеріалів оперативники Міндоходів області виявили підпільний міні-завод з виробництва високооктанових бензинів різних марок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міндоходів у Сумській області, обсяг реалізації незаконно виготовленої продукції становив майже 34 млн грн на рік.

Як зазначає прес-служба, оперативним шляхом працівники Міндоходів «вийшли» на оптового реалізатора нафтопродуктів. Товариство, що ставало неодноразовим переможцем тендерних процедур та постачало пальне державним та комунальним підприємствам області, вдавалось до незаконних операцій за участю фіктивних фірм, на рахунках яких ховало левову частку своїх прибутків. Таким чином підприємство незаконно формувало податковий кредит з ПДВ та не сплатило до бюджету 3,4 млн грн податку.

Маючи питання щодо законності діяльності підприємства, працівники Міндоходів вийшли з перевіркою на оптову базу підприємства, а виявили там підпільний міні-завод. Із сировини сумнівної якості, додаючи відповідні компоненти (присадки) тут виготовляли бензини різних марок.

За наявними даними сировина для виробництва високооктанових бензинів завозились контрабандним шляхом з Російської Федерації, а також прямо з копалин, розташованих на території Сумської і Полтавської областей. Наразі відпрацьовуються всі шляхи незаконного постачання сировини на підпільне виробництво.

У ході слідчих заходів знайдено чорнову технічну документацію, що відтворює весь цикл підпільного виробництва пального, а також бухгалтерські документи, що вказують на масштаби виробництва і реалізації фальсифікату.

«Всього вилучено близько 100 тисяч літрів пального вартістю 1 мільйон гривень, ємності для його зберігання, автозаправні блоки, виробниче обладнання, автотранспорт, вимірювальні засоби тощо», - повідомляє прес-служба.

За фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України), а також незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво (ст. 204 ч.2 ККУ), слідчими Міндоходів на цьому тижні відкрито кримінальне провадження.