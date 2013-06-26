У Севастополі прокуратура виявила незаконну забудову узбережжя в районі Качі

Севастополь. Прокуратура Севастополя виявила факти незаконної забудови узбережжя в районі Качі на площі більш як 5 га.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Севастополя.

За її інформацією, впродовж останніх 15 років колишня територія Качинського військового гарнізону, а нині узбережжя Матроського пляжу стала об`єктом безсистемної, безконтрольної і хаотичної забудови. Місцями споруди досягають 6-7 поверхів і розташовані за 10 метрів від моря.

Так, прокуратурою Нахімовського району під час перевірки законності використання земель прибережної захисної смуги Чорного моря виявлено факт самовільного заняття земельної ділянки прибережної смуги на Матроському пляжі в сел. Кача площею майже 1 га.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 Кримінального кодексу України, - самовільне заняття земельної ділянки.

Паралельно з цим встановлено факт самовільного заняття кооперативом «Кача-2009» земельної ділянки цього пляжу площею 0,35 га і самовільного будівництва на ній шестиповерхових приміщень для відпочинку. Про необхідність демонтувати незаконно побудовані споруди в пляжній зоні і звільнити зайняті ділянки прокуратурою району на адресу Качинського селищного голови внесено подання.

Також виявлено факти незаконного виділення органами місцевого самоврядування земель водного фонду в комерційне користування під виглядом будівництва берегоукріплювальних споруд.

Так, прокурором Нахімовського району заявлено позов про скасування двох рішень Качинської селищної ради, якими ТОВ «Тригон» без конкурсу надана в оренду земельну ділянку водного фонду площею 4,1 га в районі Матроського пляжу.

Перевіркою встановлено, що порушуючи умови договору оренди, замість берегоукріплювальних споруд, тут фактично зводяться приватні апартаменти для відпочинку.

