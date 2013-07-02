КМУ виділив кошти на природоохоронні роботи на Київському водосховищі

Кабінет міністрів України виділив 54 млн грн на проведення природоохоронних заходів, а саме - захист угідь від руйнівної дії вод, у межах Київського водосховища.

Відповідне розпорядження №460 опубліковано на веб-порталі уряду.

Кошти виділяються за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів виділив Міністерству екології і природних ресурсів на природоохоронні заходи, зокрема протипаводкового характеру, 36,5 млн. грн. Зокрема, 5,2 млн. грн виділили на підтримку програм з експлуатації державного водногосподарського комплексу і управління водними ресурсами, а 31,3 млн. грн виділено на підтримку програми «Комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса в Закарпатській області».