Україна та ЄС домовились провести засідання Комітету з енергорозвитку у вересні

Україна та ЄС домовились провести засідання Комітету з енергетичного розвитку у вересні

Брюссель. Україна та Європейський Союз домовились провести засідання Комітету з енергетичного розвитку у вересні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це журналістам повідомив у четвер, 4 липня, міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький по завершенню зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером Еттінгером.

“Це буде розширений Комітет – не лише з питань газопостачання і лібералізації газового ринку Центральної та Східної Європи, а також України, а й більш широкі питання стосовно лібералізації енергетичного ринку нашої держави... Маю на увазі й електроенергетику, і газовий ринок, і альтернативні джерела”, - сказав міністр.

Ставицький зазначив, що будуть визначені дати проведення, про які він повідомить Президенту Віктору Януковичу та прем’єр-міністру Миколі Азарову.

За словами міністра, засідання Комітету має відбутися на дуже високому рівні за участі щонайменше двох комісарів ЄС – комісара з питань енергетики Гунтера Еттінгера та комісара з питань розширення та європейської політики сусідства Стефана Фюле.

“Це відбуватиметься перед самітом у Вільнюсі (саміт “Східного партнерства”, запланований на 28-29 листопада – УНІАН), і тому ми хочемо... подати належний імпульс для позитивного рішення у Вільнюсі”, - сказав Ставицький.

Він також висловив переконання в тому, що засідання Комітету має відбутися під головуванням прем’єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня під час круглого столу щодо розвитку газового ринку України Ставицький виступив з пропозицією створити Консультативний комітет з розвитку газового ринку України. Згідно з пропозицією української сторонни, Консультативний комітет мав об’єднати представників України, країн - членів ЄС, Єврокомісії та найбільших енергетичних компаній для обговорення та консультацій щодо подальшого розвитку газового ринку України на постійній основі.