Одеський виконком заборонив встановлювати засоби пересувної торгівлі у центральній частині міста

Одеса. Виконавчий комітет Одеської міської ради заборонив встановлювати засоби пересувної торгівлі у центральній частині міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення виконком ухвалив сьогодні.

Зокрема, заборонено встановлювати засоби пересувної торгівлі - автокафе, автокафетерії, авторозвозки, автоцистерни, кіоски-автопричіпи.

Заборона діє в межах площ Думська, Єкатерининська, Соборна, Театральна і вулиць Ланжеронівська, Дерібасовська, Рішельєвська (у районі Театральної площі і вулиці Буніна), Єкатерининської (у районі площі Єкатерининської до вул. Буніна), Сабанєєвого моста, Міськсаду і Приморського бульвару.

Під час святкування загальнодержавних, міських, районних святкових і пам`ятних дат, а також при проведенні ярмарків, у вище перелічених зонах на підставі відповідних розпоряджень тимчасово дозволяється розміщення засобів пересувної торгівлі.