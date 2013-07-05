Теплопостачальне підприємство (Запорізька обл.) не перерахувало «Газу України» 1,6 млн грн

Запоріжжя. У Запорізькій області посадовці теплопостачального підприємства незаконно спрямували на потреби тепломережі 1,6 млн грн компанії «Газ України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, перевіркою прокуратури встановлено, що посадовці ТОВ «Оріхівтепломережа» - підприємства, що здійснює теплопостачання і подачу гарячої води на території м. Оріхів Запорізької області, з липня 2012 року спрямували на потреби свого підприємства 1,6 млн грн, які зобов`язані були перерахувати на спецрахунок для ДК «Газ України».

«Відповідно до постанови КМУ тепломережа зобов`язана була перераховувати кошти, одержані від абонентів як плата за теплову енергію, на спецрахунок в «Ощадбанку» для ДК «Газ України». Посадовці «Оріхівтепломережі», порушуючи затверджений КМУ порядок розрахунків, спрямовували кошти на власний рахунок у комерційному банку. В результаті ДК «Газ України» недоотримало 1,6 млн грн», - повідомили у прес-службі.

На сьогоднішній день дії посадовців ТОВ «Оріхівтепломережа» кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

Відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.