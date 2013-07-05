Опублікований довідник «Відновлювана енергетика, енергоефективність та енергозбереження України-2013»

Центр Інноваційних Технологій IBCentre за підтримки Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії (АПЕУ) видав 4-й щорічний з спеціалізований галузевий довідник «Відновлювана енергетика, енергоефективність та енергозбереження України-2013».

Довідник містить щорічну актуальну статистику і аналітику по всіх секторах відновлюваної енергетики, добірку чинного законодавства за останній рік і огляд останніх змін, надає актуальну інформацію про гравців ринку сталого розвитку та енергоефективності України.

Незважаючи на часто мінливі правила гри, а також особливості розвитку бізнесу в Україні, ринок стійкої енергетики активно розвивається. За словами Президента Асоціації АПЕУ Віталія Давія, «в 2013 р. ключові учасники ринку будуть думати про те, як жити далі, яким чином сформувати умови, більш сприятливі для галузі. Це стосуватиметься, насамперед, місцевої складової. Тому на даному етапі важливим є діалог всіх компаній, а також активна участь профільних асоціацій у формуванні нових правил гри. А 2014 стане новим етапом розвитку галузі».

У 2013 році партнерами Видання Довідника виступили Fuhrlander Wind Technology LLC і Helios Strategia.