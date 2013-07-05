На Закарпатті планується запустити пілотний проект з утилізації відходів

Україна та Швеція домовились найближчим часом розробити конкретний план співпраці щодо впровадження новітніх технологій утилізації відходів в Україні та започаткувати такі проекти в Закарпатській області в якості пілотного регіону.

Такі домовленості були досягнуті під час зустрічі міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова з представниками Посольства Швеції в Україні, шведської Торгової та Інвестиційної Ради в Україні, Грузії та Вірменії та Агенції SIDA, повідомляється на сайті КМУ.

Сторони обговорили перспективи залучення шведських інвестицій для реалізації екологічних складових у спільних проектах в таких сферах як: охорона здоров’я, інфраструктурні проекти, питання утилізації побутових та промислових відходів.

Шведська сторона поінформувала про наявність значного досвіду в інтеграції екологічної складової при створені високотехнологічних медичних центрів.

У свою чергу, міністр Олег Проскуряков запропонував вивчити питання застосування такого досвіду під час реалізації програми по створенню мережі перинатальних центрів у всіх регіонах України, яка здійснюється під особистим патронатом Президента України Віктора Януковича.