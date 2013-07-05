Вілкул: встановлення "знаків категорії" на фасадах туроб'єктів сприятиме підвищенню якості послуг

Встановлення на фасадах знаків категорії туроб’єкта "...дозволить підвищити вимоги до сервісу в готелях і якості послуг. Люди повинні мати можливість отримати необхідну достовірну інформацію щодо послуг, які надаються в готелях», заявив віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул, коментуючи відповідну урядову постанову повідомляється на сайті КМУ.

(УНІАН: 3 липня Кабмін ухвалив постанову «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію», згідно з якою готелі та інші об’єкти туристичної інфраструктури України мають обов’язково розміщувати на фасаді знак його категорії).

Постанова спрямована на підвищення якості послуг, що надаються готелями, для розвитку туризму, зокрема росту туристичної привабливості України.

На «Знакові категорії об’єкта» окрім кількості «зірок», має бути вказаний номер свідоцтва, дані про вид та назву об’єкта.

Інформація розміщується обов’язково українською і, за бажанням власника, ще дублюватися англійською. Знак повинен знаходитись на фасаді будівлі. Власник готелю має його встановити протягом 30 календарних днів з дати видачі свідоцтва про встановлення категорії об’єкту. Встановлення категорій готелям здійснюється Комісією при Державному агентстві з туризму та курортів.

За словами Вілкула, для офіційного підтвердження інформації щодо категорії об’єкту Держтуризмкурорт розмістить на своєму веб-сайті (www.tourism.gov.ua) реєстр свідоцтв. Ця інформація буде надана і міжнародним сайтам таким як booking.com, hotelbeds.com, tripadvisor.com та інших, якими користуються як українці так і гості, які приїжджають до нашої країни.