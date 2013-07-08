Депутат пропонує переривати рекламою дитячі програми, тривалістю понад 30 хв.

Депутат пропонує дозволити переривати рекламними блоками дитячі програми, якщо вони тривають довше, ніж півгодини, і водночас обмежити розміщення реклами в перервах та під час трансляції ТВ-програм.

Народний депутат пропонує врегулювати порядок розміщення реклами в переривах та під час трансляції програм, передач та інших аудіовізуальних творів. Відповідний законопроект про внесення змін до статті 13 Закону України "Про рекламу" (щодо реклами на телебаченні) (2407а-1 від 03.07.2013, автор Ю.Льовочкіна) розміщений на сайті Верховної Ради.

Законопроектом, зокрема, пропонується встановити, що:

- трансляція програм, передач та інших аудіовізуальних творів, у тому числі кіно- і телефільмів, може перериватися рекламою не більше шести разів протягом кожної астрономічної години мовлення;

- трансляція програм, передач новин, запланована тривалість яких перевищує 30 хвилин, може перериватися рекламою один раз;

- програми, передачі тривалістю до 3 хвилин рекламою не перериваються.

Як вказується в пояснювальній записці, найбільше незадоволення глядачів українського телебачення викликає довготривалість рекламних пауз, що, в першу чергу, зумовлено недосконалістю існуючого законодавства України про рекламу. На сьогодні, законодавство про рекламу не дозволяє переривати новини, програми, що тривають до 30 хвилин. Розважальні програми дозволено переривати один раз на годину. У підсумку, в прайм-таймі з’являються довгі 12-хвилинні рекламні блоки. Ніде в розвинених країнах такого тривалого розриву не існує. У США є 4 розриви в годину, в Росії рекламні блоки обмежені тривалістю 4 хвилини. Така практика є більш лояльною до глядача, й відповідно менше дратує людей.

Крім того, враховуючи, що програми, передачі, телефільми, які транслюються російськими телеканалами на території України не потребують адаптації, а існуюча законодавча база в Російській Федерації, що регулює рекламу, є більш демократичною по відношенню до законодавства України з даного питання, тому на сьогодні російські телеканали знаходяться в більш вигідному становищі ніж українські, і наші канали не в змозі конкурувати з російськими.

Ініціатор законопроекту також пропонує за певних умов дозволити переривати рекламою програми та передачі для дітей (зараз це заборонено законом).

На думку депутата, наявна заборона переривати дитячі програми рекламою призводить до того, що у телеканалів недостатньо можливостей фінансувати створення та трансляцію дитячих програм. Наявність такого обмеження призводить до того, що в результаті ліцензійні зобов’язання щодо частки дитячих програм переважно закінчуються трансляцією іноземних та/або старих мультфільмів, зазначається в Пояснювальній записці.

Тому депутат пропонує лібералізувати порядок трансляції реклами в дитячих програмах. Так, пропонується, що програми, передачі для дітей, коли їхня запланована тривалість не перевищує 30 хвилин, рекламою не перериваються. Однак, якщо їхня запланована тривалість становить 30 хвилин або більше, тоді переривання рекламою можливе кожні 20 хвилин.

Законодавець вважає, що реалізація її пропозицій дозволить врахувати інтереси глядачів щодо скорочення тривалості рекламних блоків та надання можливості телеканалам створювати якісний дитячий телепродукт.