Анонс на 9 липня

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- Працюватиме Східноєвропейський агрохімічний Форум. Організатор: Українська асоціація фумігації і захисту рослин, спільно з Китайською національною асоціацією виробників пестицидів (ССРІА) за підтримки Мінагрополітики та продовольства України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

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- Прес-конференція на тему: «Українцям допоможуть створити бізнес у сфері ЖКГ». Учасники: голова Громадської ради при Держпідприємництві України, керівник проекту "Управдом XXI" Павло Міхайліді; заст.голови Держпідприємництва України Олег Шейко; заст.голови Союзу власників житла України Ігор Захаревич; голова ресурсного центру ОСББ Донецької області; уповноважені представники Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ Україна та Конфедерації будівельників України.

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- Прес-конференція на тему: «Глобальне потепління чи глобальне похолодання, або Правда про зміни клімату». Учасники: заст.директора Департаменту екології Інституту проблем екології та енергозбереження Георгій Веремійчик; координатор кліматичної програми Національного екологічного центру Марія Сторчило.

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- Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів, де на запитання громадян відповідатиме керівництво Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів працюватиме за номером (044) 254-05-65.