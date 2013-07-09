Чернівецька екоінспекція виставила 119 претензій та позовів на 2,1 млн грн

13:10, 09 липня 2013
Права споживачів
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З початку року

За нанесені екологічні збитки державна екологічна інспекція у Чернівецькій області  з початку року виставила 119 претензій та позовів на суму майже 2,1 млн гривень, повідомляється на сайті Чернівецької ОДА з посиланням на інформацію обласної  державної екологічної інспекції.

В правоохоронні органи протягом 6 місяців 2013 року передано 44 матеріали, з яких 27 - в органи прокуратури та 17 – до інших правоохоронних структур.

За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 1 тис. 241 особу та накладено штрафів на суму майже 266 тис. гривень.

Щоб запобігти порушенням в частині атмосферного повітря, надр, водних, земельних ресурсів призупинено виробничу діяльність 41 об’єкта господарювання,

Протягом I півріччя 2013 року працівники інспекції провели 981 планову та 115 позапланових ресурсних перевірок щодо додержання вимог природоохоронного законодавства України суб’єктами господарювання та громадянами області.

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