Чернівецька екоінспекція виставила 119 претензій та позовів на 2,1 млн грн

За нанесені екологічні збитки державна екологічна інспекція у Чернівецькій області з початку року виставила 119 претензій та позовів на суму майже 2,1 млн гривень, повідомляється на сайті Чернівецької ОДА з посиланням на інформацію обласної державної екологічної інспекції.

В правоохоронні органи протягом 6 місяців 2013 року передано 44 матеріали, з яких 27 - в органи прокуратури та 17 – до інших правоохоронних структур.

За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 1 тис. 241 особу та накладено штрафів на суму майже 266 тис. гривень.

Щоб запобігти порушенням в частині атмосферного повітря, надр, водних, земельних ресурсів призупинено виробничу діяльність 41 об’єкта господарювання,

Протягом I півріччя 2013 року працівники інспекції провели 981 планову та 115 позапланових ресурсних перевірок щодо додержання вимог природоохоронного законодавства України суб’єктами господарювання та громадянами області.