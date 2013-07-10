Уповноважені Урядів України та Росії по басейну Дніпра зустрінуться в Бердянську

Заступники Уповноважених Урядів України та Росії по басейну р.Дніпро з виконання Міжурядової Українсько-Російської угоди зустрінуться 16-19 липня 2013 року у м.Бердянськ Запорізької області, повідомляє прес-служба Державного агентства водних ресурсів.

Українську делегацію у складі фахівців водогосподарської галузі під час проведення зазначеного заходу очолить заступник Уповноваженого Кабінету Міністрів України, начальник Дніпровського басейнового управління водних ресурсів Аркадій Сакевич.

У ході зустрічі обговорюватимуться питання щодо виконання плану заходів та подальшої співпраці на транскордонних водах, зокрема, про якість транскордонних вод та шляхи її покращення; про виконання природоохоронних заходів на транскордонних річках; про реалізацію плану заходів з охорони транскордонних вод басейну річки Десна; про плани роботи заступників Уповноважених Сторін, робочих груп та експертів на 2013-2014 роки тощо.