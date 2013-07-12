Анонс на 13-15 липня

13 липня (субота)

- У Гідропарку, на пляжі під Венеціанським мостом, співробітники ДСНС України спільно з волонтерами проведуть акцію «Я знаю правила безпеки на воді».Під час заходу на відпочивальників чекають виступи артистів, вікторини, конкурси, призи. Водолази-рятувальники проведуть показовий виступ з рятування потерпілих на воді та надання першої медичної допомоги.

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- В Києві, на вул. Серафимовича, 6а, розпочнеться акція «Забудовники, забирайтеся геть!». Жителі Березняків протестують проти знищення єдиного в мікрорайоні парку під незаконне будівництво супермаркету. Жителі вимагають скасувати дозвільні документи на будівництво і рішення Київради про виділення земельної ділянки під забудову.

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- В Київському зоопарку відбудеться "День безхребетних тварин". Будуть представлені: велетенські равлики, екзотичні жуки, цвіркуни та павукоподібні.

15 липня (понеділок)

- У Державній службі України з надзвичайних ситуацій відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Чечоткін, заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

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- Прес-конференція голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака на тему: «Підсумки дозвільної та контрольної роботи на об’єктах будівництва у І півріччі 2013 року».

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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк перебуватиме з робочою поїздкою в Харківській області. Під час візиту Микола Присяжнюк відвідає поля ВАТ «САД» Харківської області, ознайомиться з ходом збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Також Микола Присяжнюк відвідає Харківську міську молочну фабрику «Кухня дитячого харчування». В рамках робочої поїздки відбудеться виїзне засідання Колегії Мінагрополітики України, на якій, зокрема, обговорюватимуть стан забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та безпечності харчових продуктів в Україні.