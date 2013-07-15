Туристів просять зважати на особливості відвідин Грузії, Абхазії та Південної Осетії

Державне агентство України з туризму та курортів просить туроператорів інформувати туристів, які планують відвідати Грузію, про те, що іноземці мають право відвідувати Абхазію та Південну Осетію лише з дозволу компетентних органів Грузії. Про це повідомляється на сайті Держагентства з посиланням на лист Посольства України в Грузі.

Такий порядок відвідування Абхазії та Південної Осетії регламентується законом «Про окуповані території», який діє в Грузії.

Побувавши без отримання дозволу в Сухумі і Цхінвалі, а після приїхавши в Грузію, туристи потрапляють в скрутне становище. Адже їх відразу затримують правоохоронні органи. Подальше їх звільнення можливе лише через суд, шляхом укладення процесуальної угоди та сплати штрафу у розмірі близько 2 тис. дол. США.

У Держагентстві зауважують, що згідно зі статтею 19¹ Закону України «Про туризм», про подібні особливості оператори мають інформувати споживачів турпродукту під час укладання договорів на туристичне обслуговування.

Довідка УНІАН.На початку серпня 2008 року відбулася російський-грузинська війна, в результаті якої Росія утримує території Абхазії й Південної Осетії під своїм контролем.

Більшість країн Європи і світу не визнали незалежність цих двох республік і наполягають на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.

Окрім Росії, незалежність Абхазії й Південної Осетії визнали Нікарагуа, Венесуела, Республіка Науру. Абхазію визнала Вануату.