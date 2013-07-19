Тарифи на житлово-комунальні послуги мають бути стабільними - Вілкул

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні мають залишатися стабільними, а місцевій владі, яка допустила їх підвищення, потрібно привести тарифи до економічно обгрунтованих для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул на Всеукраїнській селекторній нараді в Києві.

«Тарифи на комунальні послуги мають залишатися стабільними. Місцеві ради, які допустили підвищення тарифів, повинні ще раз перевірити їх обгрунтованість і привести у відповідність із економічно доцільними для населення. Це питання перебуває на особливому контролі уряду», - сказав Вілкул.

Він зазначив, що завдяки втручанню уряду в січні цього року, приміром, у Запорізькій області було скасовано рішення про підвищення тарифів майже на 10% на водопостачання й водовідведення.

«Цього року були спроби підвищення тарифів ЖКГ майже в усіх регіонах України, окрім Дніпропетровської області, міст Києва і Севастополя. Уряд відстежуватиме кожен такий випадок і відповідно реагуватиме», - додав Вілкул.

Віце-прем`єр також поставив завдання Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) і облдержадміністраціям активізувати роботу з перевірки економічної обгрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги в регіонах.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола Азаров вимагає безкомпромісно реагувати на незаконне підвищення місцевою владою тарифів на житлово-комунальні послуги.

За словами прем`єра, позиція уряду щодо забезпечення тарифно-цінової стабільності є незмінною, оскільки рівень тарифів безпосередньо впливає на життєвий рівень людей і платоспроможність населення.