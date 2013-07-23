Більшість проектів місцевих рад направлені на енергозбереження

Перелік переможців щорічного Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2013 році включає 249 проектів місцевих рад. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул на засіданні Ради Конкурсу (Вілкул також є головою Ради конкурсу).

За словами віце-прем’єра, більшість з переможців цього року направлені на енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у ЖКГ, на модернізацію ЖКГ та інженерної інфраструктури міст. А також - на оновлення галузей охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури тощо.

«Цього, ювілейного року (в січні конкурсу виповнилось 10 років) вперше на конкурс надійшли проекти зі всіх регіонів. Також в цьому році представлена рекордна кількість проектів – 811. Це майже на 10% (9,7%) більше, ніж в минулому році (739)», - сказав Олександр Вілкул.

Він також зазначив, що реалізацію кращих проектів місцевих рад Уряд підтримує фінансуванням. Зокрема, з 2010 по 2012 рік підтримка Уряду становила майже 80 млн. грн.

У минулому році реалізовано 130 проектів-переможців конкурсу 2011 року. Зокрема завершено реалізацію проекту «Енергоефективна громада». Його мета - ефективне використання альтернативних джерел енергії у селі Старий Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області. Завдяки проекту, в цьому селі економія бюджетних видатків на опалення в 2012 році досягла 60%. Додаткові надходження в сільський бюджет становили понад 100 тис. грн на рік.

Ще один проект-переможець, реалізований у 2012 році, - «Впровадження енергозберігаючої моделі ефективного управління об’єктами бюджетної сфери міста Славутича Київської області». Завдяки реалізації проекту в 2012 році майже на 17% знижені витрати на теплоспоживання бюджетними установами міста. Це більше півмільйона (545,7 тис.) гривень економії за опалювальний сезон.

«Реалізація таких проектів – це приклад ефективної співпраці центральної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Місцеві громади мають активно подавати свої проекти – і в Програму активізації економіки України, і на Всеукраїнський конкурс. Це реальний механізм фінансування та реалізації проектів розвитку місцевих громад», - сказав Олександр Вілкул.

Він зазначив, що кращий досвід проектного підходу в розвитку територій має буди систематизований та масштабований на всі регіони.

