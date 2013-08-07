Фірташ подякував стиролівцям за швидку ліквідацію аварії і недопущення шкоди екології

Засновник і голова наглядової ради Group DF, що володіє холдингом OSTCHEM Дмитро Фірташ подякував колективу заводу "Стирол" за професійне і своєчасне виконання всіх регламентів та інструкцій, завдяки чому аварію на аміакопроводі було ліквідовано за 30 хвилин і вона не спричинила екологічної загрози населенню.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі холдингу.

Також повідомляється, що концерн «Стирол», який входить до холдингу OSTCHEM, має намір виплатити по 1 млн грн сім`ям співробітників, які загинули в результаті викиду аміаку 6 серпня, повідомили у прес-службі холдингу.

Компенсація буде перерахована впродовж тижня. Крім того, як зазначається, підприємство візьме на себе виплату всіх пов`язаних з цією компенсацією податків, а також сплатить лікування і реабілітацію всіх постраждалих співробітників і надасть їм матеріальну допомогу.

«Розмір цієї допомоги визначатиме спеціально створена на підприємстві комісія, яка враховуватиме як медичні показання, так і соціальне становище співробітників. Підприємство також виділить кошти на оплату навчання дітей постраждалих працівників у професійних і вищих навчальних закладах», - повідомили у прес-службі холдингу.

Всі виплати, зазначили у прес-службі, здійснюються на додаток до компенсацій, передбачених законодавством.

Коментуючи те, що сталося, Дмитро Фірташ наголосив: "Я глибоко і щиро співчуваю сім`ям, які втратили рідних, і трудовому колективу, який втратив колег і друзів. Зараз наша турбота – підтримати їх в скрутну хвилину і зробити все можливе для наших співробітників, які зараз перебувають на лікуванні».

Як повідомляв УНІАН, аварія на аміакопроводі сталася 6 серпня на заводі № 1 під час планового капітального ремонту. На трубопроводі виникла розгерметизація і стався викид рідкого аміаку. П`ять співробітників цеху загинули, ще 25 госпіталізовані з опіками і отруєнням. На місці працює спеціально створена комісія. Керівництво «Концерну Стирол» надає всю можливу інформацію і підтримку в розслідуванні причин аварії.

Сьогодні прем`єр-міністр Микола Азаров заявив, що Кабінет міністрів України проведе окреме розширене засідання, присвячене аварії на заводі концерну «Стирол» у Горлівці.

Крім того, Президент України Віктор Янукович найближчим часом чекає звіту урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків аварії на «Стиролі».