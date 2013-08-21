На Чернігівщині згоріло 4 га лісу військового лісгоспу

Чернігів. У Чернігівській області згоріло 4 га лісу, що належить військовому лісгоспу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

20 серпня поблизу смт Десна Козелецького району сталася пожежа в лісі, що належить ДП Міністерства оборони "Остерський військовий лісгосп". Вогнем пошкоджено лісові насадження на площі 4 га. Причина пожежі та збитки встановлюються.

З початку року у лісах Чернігівщини виникло 36 пожеж на загальній площі понад 16 га.