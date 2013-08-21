На Чернігівщині згоріло 4 га лісу військового лісгоспу
12:19, 21 серпня 2013Права споживачів
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Збитки встановлюють
Чернігів. У Чернігівській області згоріло 4 га лісу, що належить військовому лісгоспу.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
20 серпня поблизу смт Десна Козелецького району сталася пожежа в лісі, що належить ДП Міністерства оборони "Остерський військовий лісгосп". Вогнем пошкоджено лісові насадження на площі 4 га. Причина пожежі та збитки встановлюються.
З початку року у лісах Чернігівщини виникло 36 пожеж на загальній площі понад 16 га.
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