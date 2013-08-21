До проекту "Енергоефективні школи" приєднаються ще 10 столичних навчальних закладів

З 1 вересня ще 10 столичних загальноосвітніх навчальних закладів приєднаються до проекту «Енергоефективні школи», повідомляють у КМДА.

В рамках проекту школи матимуть змогу здійснити комплекс енергоефективних заходів: заміну вікон на металоплатискові, модернізацію існуючої системи опалення, заміну водяних радіаторів, утеплення фасадів, проведення енергоаудиту будівель.

Загалом з лютого 2013 року за ініціативи Київської міської державної адміністрації та за підтримки компанії ДТЕК в 11 столичних загальноосвітніх навчальних закладах стартував проект «Енергоефективні школи».

У профільному департаменті зазначають, що у рамках реалізації у регіонах завдань і доручень Президента України щодо забезпечення енергетичної незалежності держави, п’ять навчальних закладів, які розробили найкращі проекти зі зменшення споживання електроенергії, підвищення енергоефективності та поліпшення теплового комфорту шкільних приміщень, і провели найбільш активну інформаційну компанію отримали по 180 тис. грн. на втілення своїх проектів. А саме: школи № 134, 201, 242, ліцей міжнародних відносин № 51, гімназія № 178. Спеціалізовані школи: № 53 та 96 отримали сертифікати на 20 тис. грн. Вибороли сертифікати на 15 тис. грн. ліцей № 21, гімназія № 290, школи № 170 та 270.