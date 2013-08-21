У Львівських лісництвах встановлюють сучасні системи відеоспостереження

На пожежній вишці Зіболківського лісництва ДП «Жовківське лісове господарство» (Львівська область) встановлено систему відеоспостереження за лісовими масивами, повідомляється на сайті Львівського обласного управління лісового господарства.

Новітня система моніторингу дасть змогу оперативніше реагувати та виявляти лісові пожежі не тільки на території даного лісництва, але й у сусідніх лісництвах: зокрема В’язівському і Великомостівському, адже роботизована камера Нік Vision DS-2DF1-672 дозволяє спостерігати за лісами у радіусі близько 20 кілометрів.

Завдяки новітнім можливостям камери працівники лісової охорони можуть вести спостереження за лісовими масивами в режимі онлайн через мережу інтернет, що дозволить підприємству заощадити кошти, оскільки тепер відпадає потреба в утриманні пожежних сторожів.

Незабаром такий же комплекс планується ввести в експлуатацію на пожежній вежі Соснівського лісництва.

Також повідомляється, що нещодавно на вежі телестудії «Радехів» висотою 87 м працівники ДП «Радехівське лісомисливське господарство» встановили систему відеоспостереження за лісовими масивами на базі роботизованої ІР відеокамери Нік Vision DS-2DF1-672. Вежа розміщена на відстані 300 м від садиби господарства. Система дозволяє вести спостереження і забезпечувати вчасне виявлення загорянь в лісових насадженнях підприємства в радіусі приблизно 20 км.

За словами начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Тирчика А.Б. до кінця ІІІ кварталу поточного року системи відеоспостереження за лісом будуть введені в дію в ДП «Буське лісове господарство», ДП «Рава-Руське лісове господарство» та ДП «Жовківське лісове господарство».

Довідково. Державне підприємство “ Жовківське лісове господарство ” розташоване в північно – західній частині Львівської області на території трьох адміністративних районів – Жовківського, Сокальського та Кам’янко-Бузького. На території підприємства функціонують сім лісництв : Бутинське , Великомостівське , В’язівське , Зіболківське , Любельське , Низівське та Соснівське. Лісові урочища підприємства розташовані в басейні ріки Західний Буг та його приток річок Рати та Солокії. Протяжність території підприємства з півночі на південь становить 47 км , зі сходу на захід – 34 км. Загальна площа земель лісового фонду становить 33694 га , з них вкриті лісовою рослинністю землі становлять 28591 га , в т.ч. лісові культури 16223 га.