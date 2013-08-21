Анонс на 22 серпня

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- Перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко відвідає енергоефективний дитсадок № 573 Оболонського району та ознайомиться з ефективністю запровадження енергозберігаючих технологій у дошкільних закладах Києва.

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- У Києві, відбудеться лікування 300-річного заповіданого Шулявського дуба фахівцями Київського еколого-культурного центру. Акція буде проводиться за любої погоди (вул.Індустріальна, д.10/37).

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- В Київському зоопарку відбудеться науково-просвітницький захід «Відкриття експозиції «Мурашник». Вперше у Київському зоопарку за новітньою технологією експонується сім’я рудої лісової мурахи Formica rufa L. Мурахи були перенесені з Шулявської балки, яка підлягає реконструкції. Під час акції мурахам запропонують смачні білкові та вуглеводні корми. Будуть проведені цікаві пізнавальні бесіди про життя мурах у лісі та їхню поведінку та конкурс малюнків «Мурашка та її дім».

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- У м.Полтава відбудеться урочисте відкриття Консультативного центру Управління ДСНС України у Полтавській області.

