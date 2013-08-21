В Україні збільшено вилов риби у внутрішніх водоймах

У січні-липні 2013 року в Україні виловлено риби та добуто інших водних живих ресурсів – 100 тис. 892 тонн, повідомляється на сайті Держстату.

Цього року суттєво збільшився вилов у внутрішніх водоймах країни — на 19,2% (виловлено 9492 тонн). Темпи росту пришвидшились — скажімо, у січні-липня 2012 року проти аналогічного періоду 2011 вилов збільшився лише на 2,8%.

У виключній (морській) економічній зоні України виловлено 35412 тонн (більше на 5,6%). Водночас, у виключних (морських) економічних зонах інших держав вилов зменшено на 12,3% (виловлено 51307 тонн). У відкритій частині Світового океану виловлено 4681 тонн риби та інших водних живих ресурсів.

Лише риби за цей період виловлено 92 тис. 459 тонн (+2%), обсяг добування інших водних живих ресурсів становив 8,4 тис.т, що на 8,8% більше, ніж у січні-липні торік.