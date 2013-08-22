Впровадження енергетичної політики дозволить економити київським школам близько 500 тис. грн.

«Скорочення енергоспоживання, підвищення ефективності використання енергії та впровадження її альтернативних джерел – це основні наші завдання у сфері модернізації інфраструктури. Для їхнього вирішення за розпорядженням голови КМДА Олександра Попова був розроблений і вже почав діяти «Міський енергетичний план до 2016 року», повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко після спільного засідання КМДА та Комітету з економічних реформ, присвяченого забезпеченню енергетичної незалежності, повідомляється на сайті КМДА..

Зокрема, за його словами, реалізація пілотних проектів із термосанації дитсадка № 573 та школи № 233 вже дала можливість цим установам економити більше 40% теплової енергії».

Голубченко також додав, що комплексна термосанація однієї школи дозволяє зменшити витрати бюджетних коштів на оплату енергоносіїв до 550 тисяч гривень на рік.

Столична влада зосередила основні зусилля на підвищенні енергоефективності установ освіти, тому що саме в бюджетній сфері спостерігається значне перевищення затрат енергії, зауважив представник міської влади.

«Цього року в рамках забезпечення енергетичної незалежності передбачається проведення в Києві термосанації 112 навчальних закладів, у тому числі 41 школи, 62 дитячих садів і 9 ПТУ. Запровадження енергозбереження... особливо актуально у сфері освіти, адже таким чином ми не тільки домагаємося економії енергоресурсів та бюджетних коштів, а й забезпечуємо комфортні умови для учнів. На наступному етапі ми маємо намір підвищити енергоефективність закладів охорони здоров’я та соціальних служб», – зазначив перший заступник голови КМДА.