У Криму в районі Судака стався зсув із людськими жертвами

Сімферополь. У районі Судака в Криму сьогодні, 27 серпня, рано вранці стався зсув, в результаті якого один турист загинув, ще один одержав травми.

Трагедія сталася біля гори Алчак-Кая, повідомляє прес-служба кримського управління ДСНС.

Туристична група - 17 осіб - зупинилася на нічліг на верхівці пагорба. О 04.42 надійшла інформація про те, що з невідомих причин стався зсув великого пласту землі.

У результаті зсуву загинув 18-річний хлопець з Кривого Рогу. Також постраждав 34-річний житель Судака. Його було доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку.