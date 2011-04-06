У Сімферополі 24-річний мешканець вбив чоловіка через бродячого пса

Сімферополь. 5 квітня. УНІАН. У Сімферополі співробітники міліції за гарячими слідами розкрили вбивство місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, 30 березня близько 6 години ранку до чергової частини Сімферопольського міського управління міліції надійшло повідомлення від жителів вулиці Фабричний спуск про те, що недалеко від їхнього будинку лежить труп невідомого чоловіка.

Прибулі на місце правоохоронці дійсно виявили труп чоловіка в крові, з ознаками насильницької смерті. Незабаром особу загиблого вдалося встановити. Ним виявився 37-річний сімферополець. Знайшлися і свідки події, які розповіли міліціонерам, що двоє чоловіків, що знаходилися в стані сильного алкогольного сп'яніння, билися. Через годину підозрюваний був затриманий. Він ховався недалеко від місця злочину.

«Побачивши міліціонерів, хлопець спробував сховатися, але це йому не вдалося. 24-річний зловмисник, мешканець Сімферополя, був доставлений в Київський РВ міста », - розповіла прес-офіцер Сімферопольського міського

управління міліції, старший лейтенант міліції Олеся АНУФРІЄВА.

Під впливом алкоголю мотиви скоєного пояснити правоохоронцям він не зміг, тільки розповів, що познайомився з потерпілим у гостях. Коли свято закінчилося, новоявлені приятелі відправилися гуляти по вулицях міста у пошуках пригод. По дорозі між ними виникла сварка через бродячого собаки, що переросла в бійку. Підозрюваний виявився сильнішим і в результаті його противник опинився на землі. Від отриманих травм потерпілий помер.

За інформацією прес-офіцера, стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - умисне вбивство. Санкція статті - покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. «Відомо, що ні підозрюваний, ні загиблий раніше закон не переступали, вони обидва не одружені. Потерпілий ніде не працював. А 24-річного зловмисника, чекали вдома мати і вітчим. Ведеться слідство », - повідомила

О. АНУФРІЄВА.