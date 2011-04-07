На Сумщині чоловік задушив коханку та зґвалтував її доньку
09:57, 07 квітня 2011Кримінал
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Міліція затримала 26-річного чоловіка
У Роменському районі Сумської області міліція затримала 26-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 39-річної жінки та зґвалтуванні її 17-річної дочки.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, чоловік на запрошення жінки прийшов до неї додому «попити пива». Між коханцями виникла сварка, в результаті якої чоловік схопив жінку за горло і задушив. Потім він зґвалтував 17-річну дочку господині будинку і пішов додому.
Наразі підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі. Проти нього порушено кримінальну справу за статтею 115 (вбивство), ст. 152 і ст. 153 (зґвалтування неповнолітньої неприродним способом) Кримінального кодексу України.
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