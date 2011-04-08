Від жителя Дніпропетровську вимагали житло за закриття справи

У Дніпропетровській області порушено кримінальну справу проти дільничного інспектора та слідчого одного з районних відділів міліції за вимагання житла від громадянина в якості винагороди за непритягнення його кримінальної відповідальності.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зокрема правоохоронці звинувачуються в тому, що у лютому 2011 року вилучили у одного громадянина патрони та наркотичні речовини і нікому про це не доповіли, а сам факт вилучення не був зафіксований. Після цього в якості винагороди за непритягнення його кримінальної відповідальності вони вимагали від громадянина віддати його двокімнатну квартиру.

Як повідомив співрозмовник агентства, кримінальна справа порушена за ст. 364 ч.3 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем).