У Черкасах затримано учня, який ”замінував” школу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділ зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, анонімний дзвінок про замінування черкаського колегіуму ”Берегиня” надійшов до Соснівського райвідділу міліції у Черкасах 5 квітня.

Евакуація вчителів та учнів не проводилась, оскільки на той час заняття вже закінчились. Вжитими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що дзвінок було здійснено з місцевого таксофону. Невдовзі затримали і неповнолітнього «жартівника».

Як зазначили в міліції, учня не покарають, але в цьому випадку до відповідальності притягнуть його батьків. Відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов`язків щодо виховання дітей», на батьків або осіб, які їх замінюють, накладається штраф понад 8 тис. грн.