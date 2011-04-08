Громадянина Ізраїлю видворено з України

Відділ громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб при УМВС України в Рівненській області виніс постанову про видворення з території України строком на один рік із записом в реєстраційних документах 20-річного громадянина Ізраїлю.

Як повідомили УНІАН в УМВС України в Рівненській області постанову винесено за порушення адміністративного законодавства України.

Так, 7 квітня 2011 року в чергову частину надійшло повідомлення, що зі сторони Львова в напрямку міста Київ з перевищенням дозволеної швидкості рухається автомобіль марки «JAGUAR» чорного кольору з іноземними номерними знаками. Водій цього автомобіля проігнорував неодноразові вимоги інспекторів ДАІ зупинитись.

За дозволом Державтоінспекції Рівненської області було організоване повне перекриття руху на відрізку дороги «Київ-Чоп» в с. Біла Криниця. За допомогою вантажних транспортних засобів був створений штучний затор, який змусив водія «JAGUAR» зупинитись.

Працівниками ДПС було складено на громадянина Ізраїлю два адміністративні протоколи: за перевищення дозволеної швидкості руху та незупинку транспортного засобу на вимогу працівника міліції. Крім того, іноземцю доведеться сплатити й штраф за перевищення швидкості в розмірі 300 гривень на підставі постанови, винесеної інспектором ДПС.