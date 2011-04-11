Міліція затримала підпалювача сумського кабельного телебачення

Міліція затримала другого чоловіка, причетного до підпалу у середині березня апаратної студії сумського приватного підприємства кабельного телебачення.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, одного з підпалювачів оперативники затримали «по гарячих слідах», іншому вдалося втекти з міста. Чоловіка було оголошено у міждержавний розшук.

У результаті розшукових дій у Харківській області було встановлено місце перебування підозрюваного. Ним виявився 30-річний непрацюючий сумчанин. Він зізнався, що після скоєного злочину вирушив до Харкова, аби у міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги вилікувати опіки, отримані внаслідок підпалу.