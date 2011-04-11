Двоє безробітніх залишили без газу вісімдесят будинків

Двоє жителів Донецької області затримано за підозрою в пошкодженні газорозподільного обладнання,

Як повідомили УНІАН в УМВС України в Донецькій області, 10 квітня в місті Зугресі Донецької області, унаслідок пошкодження газорозподільного обладнання, було відключено від газопостачання 46 житлових та 36 приватних будинків.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано місцевих жителів (1987, 1988 р.н., обидва без постійного місця роботи). Попередньо встановлено, що вони ввечері 9 квітня в згаданому місті під час крадіжки металевих виробів з приміщення газорозподільного пункту пошкодили вказане обладнання, що призвело до відключення газопостачання.

Заходи щодо ліквідації наслідків аварії тривають. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.185 КК України (крадіжка).