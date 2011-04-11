Житель Львова повідомив міліцію про намір вбити Президента
14:36, 11 квітня 2011Кримінал
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У Львові вчора до міліції спецлінією “102” зателефонував чоловік і повідомив, що в нього є гвинтівка, з якої він має намір 11 квітня вбити Президента України.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, вжитими заходами працівники міліції встановили, що це безпідставне повідомлення, з хуліганських спонукань, зробив 32-річний безробітний місцевий житель. Правопорушника затримано.
Як відомо, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.
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